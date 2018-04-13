РПЦ разрешили построить храм в сквере у площади Кирова

Участок выделили из сквера на площади Кирова — сегодня здесь гуляют горожане
Участок выделили из сквера на площади Кирова — сегодня здесь гуляют горожане

Власти Новосибирска разрешили новосибирскому Приходу храма в честь Успения Пресвятой Богородицы использовать часть сквера у площади Кирова для строительства «объекта для отправления религиозных обрядов» — постановление появилось в документах мэрии вечером 12 апреля.


Речь идёт об участке 1,24 тысячи кв. м напротив дома на улице Петухова, 16 — он расположен в центре Аллеи в ознаменование 110-й годовщины Новосибирска и захватывает часть пешеходной дорожки. По данным публичной кадастровой карты, участок был сформирован в июле прошлого года с разрешённым использованием для мемориалов и культовых объектов, а территория вокруг него предназначена для сквера.


Новосибирская епархия РПЦ также получила разрешение использовать для строительства храма территорию возле здания Новосибирского дома ветеранов на улице Жуковского, 98 — здесь церкви выделили два участка общей площадью более 3,7 тысячи кв. м. Публичные слушания по ним прошли в марте.


Как сообщали в мэрии Новосибирска, участки предоставлены епархии в бессрочное пользование, на момент объявления публичных слушаний обращений о подготовке градостроительного плана властям не поступало.


Корреспондент НГС направила запрос в Новосибирскую епархию РПЦ с просьбой прокомментировать планы на строительство храмов. В приёмной организации сообщили, что митрополита Новосибирского и Бердского Тихона сегодня нет на месте, и не смогли сориентировать по срокам ответа.

Прочтений: 2663
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (44)44
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Открыт для общения: Сбербанк ответит на вопросы по ипотеке в эфире НГС.НОВОСТИ
В понедельник, 16 апреля, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ новосибирцы смогут адресовать вопросы, касающиеся рынка жилищных кредитов, Марии Ромчановой, территориальному руководителю Сбербанка по работе с партнерами и ипотечным кредитованием.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено