РПЦ разрешили построить храм в сквере у площади Кирова
Власти Новосибирска разрешили новосибирскому Приходу храма в честь Успения Пресвятой Богородицы использовать часть сквера у площади Кирова для строительства «объекта для отправления религиозных обрядов» — постановление появилось в документах мэрии вечером 12 апреля.
Речь идёт об участке 1,24 тысячи кв. м напротив дома на улице Петухова, 16 — он расположен в центре Аллеи в ознаменование 110-й годовщины Новосибирска и захватывает часть пешеходной дорожки. По данным публичной кадастровой карты, участок был сформирован в июле прошлого года с разрешённым использованием для мемориалов и культовых объектов, а территория вокруг него предназначена для сквера.
Новосибирская епархия РПЦ также получила разрешение использовать для строительства храма территорию возле здания Новосибирского дома ветеранов на улице Жуковского, 98 — здесь церкви выделили два участка общей площадью более 3,7 тысячи кв. м. Публичные слушания по ним прошли в марте.
Как сообщали в мэрии Новосибирска, участки предоставлены епархии в бессрочное пользование, на момент объявления публичных слушаний обращений о подготовке градостроительного плана властям не поступало.
Корреспондент НГС направила запрос в Новосибирскую епархию РПЦ с просьбой прокомментировать планы на строительство храмов. В приёмной организации сообщили, что митрополита Новосибирского и Бердского Тихона сегодня нет на месте, и не смогли сориентировать по срокам ответа.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон!
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Лиза Пичугина
Фото Густаво Зырянова