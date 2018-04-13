Суд решил заблокировать Telegram в России

На суде представитель Роскомнадзора заявил, что распространяемые сведения представляют угрозу жизни граждан

Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора и заблокировал доступ к мессенджеру Telegram в России. Владельцы мессенджера отказались предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.







Об этом сообщает ТАСС.





«Распространяемые сведения предоставляют угрозу Российской Федерации и жизням граждан. В связи с этим мы просим удовлетворить иск в полном объёме», — цитирует ТАСС представителя Роскомнадзора.





Ранее в Госдуме заявили, что депутаты повторно рассмотрят законопроект, согласно которому владелец социальной сети должен удалять опубликованную информацию в случае, если она направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды или нарушает закон.