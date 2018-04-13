Суд решил заблокировать Telegram в России

На суде представитель Роскомнадзора заявил, что распространяемые сведения представляют угрозу жизни граждан
На суде представитель Роскомнадзора заявил, что распространяемые сведения представляют угрозу жизни граждан

Таганский суд Москвы удовлетворил требование Роскомнадзора и заблокировал доступ к мессенджеру Telegram в России. Владельцы мессенджера отказались предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.


Об этом сообщает ТАСС.


«Распространяемые сведения предоставляют угрозу Российской Федерации и жизням граждан. В связи с этим мы просим удовлетворить иск в полном объёме», — цитирует ТАСС представителя Роскомнадзора.


Ранее в Госдуме заявили, что депутаты повторно рассмотрят законопроект, согласно которому владелец социальной сети должен удалять опубликованную информацию в случае, если она направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды или нарушает закон.

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