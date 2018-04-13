Из «Ауры» вывели посетителей: сработала пожарная сигнализация

На месте работают пожарные
На месте работают пожарные

Днём 13 апреля из торгового центра «Аура» эвакуировали посетителей.


Информацию об эвакуации корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.


В ведомстве уточнили, что в торговом центре сработала автоматическая пожарная сигнализация. Пожарные приехали к «Ауре» в 14:52. 


«В настоящее время идёт проверка, задымления и признаков горения нет», — добавили в пресс-службе.


Утром 13 апреля людей эвакуировали из бизнес-центра «Техноком» на улице Фрунзе. Перед этим в здании сработала сирена.

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