Мэрия Новосибирска решила купить двадцать подержанных трамваев у москвичей

Несколько подержанных трамваев власти планируют добавить на маршрут до «Чистой Слободы»
Несколько подержанных трамваев власти планируют добавить на маршрут до «Чистой Слободы»

Власти Новосибирска планируют закупить в Москве двадцать подержанных трамваев: их приобретение обойдётся городу дешевле, чем один новый трамвайный вагон.


«Мы ведём переговоры с "Мосгортрансом" по поводу приобретения двадцати трамвайных вагонов, бывших в употреблении. Напомню, что в 2016 году у нас уже был такой опыт: мы приобрели десять трамвайных вагонов. Эти трамвайные вагоны в достаточно хорошем техническом состоянии, и опыт их эксплуатации уже в городе Новосибирске показывает, что они гораздо превосходят по безотказности и по надёжности наш подвижной состав», — рассказал начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Владимир Кондауров 12 апреля в программе «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна».


Покупка подержанных вагонов позволит сэкономить. Если стоимость нового трамвайного вагона — около 25–27 миллионов рублей, то подержанный трамвай из Москвы стоит не больше 1 миллиона вместе с доставкой, уточнил Владимир Кондауров. При этом покупка подержанных вагонов, по словам чиновника, позволит расширить маршрутную сеть, также можно будет добавить вагоны на маршрут № 2 (Площадь Маркса — «Чистая Слобода») и другие направления.


«Потому что в настоящее время подвижного состава для полноценного обслуживания жилых массивов — его недостаточно», — заключил Владимир Кондауров.


После прошлой покупки пресс-центр мэрии Новосибирска сообщал, что перед выходом на линию подержанным трамваям требовался косметический ремонт и техобслуживание.

Прочтений: 1859
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (66)66
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Открыт для общения: Сбербанк ответит на вопросы по ипотеке в эфире НГС.НОВОСТИ
В понедельник, 16 апреля, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ новосибирцы смогут адресовать вопросы, касающиеся рынка жилищных кредитов, Марии Ромчановой, территориальному руководителю Сбербанка по работе с партнерами и ипотечным кредитованием.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено