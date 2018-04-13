Возле ямы на улице Котовского повесили мемориальную табличку

Яма стала широко известна после того, как у неё появился аккаунт в «Твиттере»

Сегодня, 13 апреля, в Новосибирске возле знаменитой ямы на улице Котовского, которая появляется на дороге несколько лет подряд, прикрепили мемориальную табличку.





Табличку из картона с памятной надписью, в которой яма названа символом качества дорог Новосибирска, сделал новосибирец Дмитрий Мишин. Он уже два года ведёт в «Твиттере» аккаунт Ямы.





«У нас уже все видят, что каждый год весной вместе со снегом на дорогах и асфальт сходит. Это явление, и у любого явления есть символ. И яма на Котовского, на мой взгляд, и есть символ качества ремонта дорог в Новосибирске. Потому что там уже что только ни случалось. Ровно два года назад, 13 апреля 2016 года, я стал вести "Твиттер". Я сам живу на Горском микрорайоне и каждый день и вечер туда-обратно хожу, вижу, как что-то происходит. Позавчера я видел, например, диск от колеса вечером лежал. Видимо кто-то потерял — края очень острые, под лужами ям не видно», — рассказал корреспонденту НГС Дмитрий Мишин.





В конце марта власти сообщали, что полностью дорогу на Котовского отремонтируют летом.





Сегодня аккаунту ямы в «Твиттере» исполнилось два года





В яму колёсами проваливаются машины





Предполагается, что дорогу отремонтируют летом



