Городские власти назвали сроки, когда на дорогах опять появится разметка

Яма на улице Богдана Хмельницкого — на самой дороге разметки не видно

Разметку на дороги Новосибирска начнут наносить в конце апреля.





Об этом сообщил сегодня начальник главного управления и благоустройства мэрии Юрий Сердюк.





По его словам, городские дорожники закупили дополнительную технику для разметки — теперь её должны наносить одновременно на большом количестве улиц, а «не тянуть до сентября».





«Я задавался вопросом, почему разметка испаряется. Я думаю, [что] по двум причинам: шипы — это абразив, особенно при старте торможении на перекрестках. Уборка — мы скоблим снег до асфальта, используем песко-соляную смесь — разметка стирается. Хотя есть более щадящие смеси, но пока ситуация такова», — признался мэр Новосибирска Анатолий Локоть.