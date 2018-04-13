В оперный театр приехала «Дама с камелиями» из Москвы

В Новосибирск приехал с гастролями Большой театр





В НОВАТе в рамках V Транссибирского Арт-фестиваля начались гастроли Большого театра с балетом «Дама с камелиями». Билеты на два спектакля, цены на которые достигали 10 тысяч рублей, разобрали за пару дней.





«Уникально это событие прежде всего тем, что Большой театр более десяти лет не гастролировал по России вообще. А сам спектакль "Дама с камелиями", поставленный выдающимся современным хореографом Джоном Ноймайером, премьера в 2014 году была, он вообще никогда стен Большого театра не покидал», — объяснил корреспонденту НГС директор V Транссибирского Арт-фестиваля Олег Белый.







Билеты при цене до 10 000 рублей на постановку Большого театра разобрали за пару дней





По словам Белого, «Даму с камелиями» покажут только в Новосибирске — этого добился руководитель фестиваля всемирно известный пианист Вадим Репин, который родился в Новосибирске. С постановкой приехало более двухсот человек — артисты, оркестр и техперсонал.







«Вадиму хотелось, чтобы к пятилетию фестиваля было какое-то запоминающее уникальное событие, которое бы венчало фестиваль. <…> По условиям договора с НОВАТом ценовая политика билетов на эти спектакли — их прерогатива, а не фестиваля. Но я видел билеты и по 4000, и по 6000, и по 7500, и по 10 000 [рублей].





Билеты распроданы полностью в самом начале продаж, буквально за два-три дня», — подчеркнул Олег Белый.







Из Москвы приехало более 200 человек — артисты, оркестр, техработники





Как отмечается на сайте оперного театра, основу либретто составил сюжет романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». По словам постановщика, пронзительная история циничной и «материальной» женщины, внезапно постигающей смысл и ценность истинной любви, актуальна во все времена. Ноймайер не захотел использовать музыку оперы «Травиата» Джузеппе Верди на этот же сюжет и предпочёл романтическую музыку Фредерика Шопена.







«Дама с камелиями» ни разу не выезжала за пределы стен Большого театра





«В спектакле всё сосредоточено на эмоциях, движениях человеческой души, выраженных совершенной хореографией. Поэтому сценическое оформление балета, созданное немецким художником Юргеном Розе, подчеркнуто лаконично и достоверно: детали интерьера приобретались на парижском блошином рынке, как потребовал постановщик, а более 300 изысканных костюмов, созданных к спектаклю, максимально соответствуют исторической эпохе», — отмечается на сайте.





Уникальные гастроли стали возможны благодаря мировой звезде и уроженцу Новосибирска пианисту Вадиму Репину





В мае оперный театр представит новую для Новосибирска постановку балета Сергея Прокофьева «Балет Победы». Детали новой постановки в театре пока не раскрывают.