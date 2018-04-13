Умер самый известный гаишник Новосибирска — его уволили из-за пьяного прокурора, а потом взяли назад

Александру Бугурнову было 48 лет 
Александру Бугурнову было 48 лет 

13 апреля из-за сердечно-сосудистого заболевания скончался инспектор ГИБДД 48-летний Александр Бугурнов. Дата похорон пока неизвестна. 


Информацию о смерти Бугурнова корреспонденту НГС подтвердил источник в ГИБДД. 


Александр Бугурнов работал инспектором ДПС с 1997 года. В 2000 году Бугурнова уволили за «поступок, порочащий честь сотрудника полиции» (в процессе погони за преступником сбил внезапно выбежавшего на дорогу пьяного пешехода), в итоге дело закрыли до суда, не найдя состава преступления. В 2001 году служил в Чечне 3 месяца, затем восстановился в ГИБДД. В 2005 году он остановил помощника прокурора Железнодорожного района Василия Савицкого за управление автомобилем в нетрезвом виде. Бугурнова обвинили в превышении должностных полномочий, осудили на 4 года условно и уволили из органов, но в 2007-м суд его полностью оправдал. В 2008 году Бугурнова восстановили в должности. 


В 2015 году автоинспектор вновь отличился — он спас пожилого мужчину, ногу которого зажало дверью автобуса. Бугурнов ехал на машине с женой мимо остановки «ул. Воинская». Капитан полиции увидел, что отъезжающий от остановки водитель автобуса не заметил, что задняя дверь зажала ногу пассажиру и автобус потащил его по земле. Бугурнов сориентировался и преградил путь автобусу своей машиной. Как выяснилось позже, пострадавший пассажир попал в «слепую зону» зеркала заднего вида и водитель не увидел, что произошло.


По информации НГС, последнее время Бугурнов работал государственным инспектором отдела технического надзора и регистрационно-экзаменационной работы УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области. 


Информация дополняется.

Прочтений: 11839
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (39)39
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Открыт для общения: Сбербанк ответит на вопросы по ипотеке в эфире НГС.НОВОСТИ
В понедельник, 16 апреля, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ новосибирцы смогут адресовать вопросы, касающиеся рынка жилищных кредитов, Марии Ромчановой, территориальному руководителю Сбербанка по работе с партнерами и ипотечным кредитованием.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено