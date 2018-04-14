Более полутора тысяч человек в купальниках и шортах скатились с горы на лыжах и сноубордах

С горы спустились более полутора тысяч спортсменов 
С горы спустились более полутора тысяч спортсменов 

В Шерегеше начался массовый спуск в купальниках — сотни человек в купальных костюмах скатились с горы Зелёная на лыжах и сноубордах.


На спуск с горы зарегистрировались для участия 1525 человек, сообщили корреспонденту НГС в оргкомитете Grelka Fest. В основном это лыжники и сноубордисты из Новокузнецка, Новосибирска и Кемерово.


Организаторы добавили, что этот спуск стал самым массовым — он попал в Книгу рекордов России. Её представитель был на горе. 



Видеотрансляцию карнавала на горе ведёт филиал компании ТТК — макрорегион Западная Сибирь.



Массовый спуск поставил новый рекорд России
Массовый спуск поставил новый рекорд России


Участники спустились с горы Зелёная
Участники спустились с горы Зелёная


Массовый спуск в купальниках провели в рамках фестиваля Grelka Fest, который проходит в Шерегеше. Неделю назад на этой же горе прошёл карнавал — сноубордисты и лыжники спустились в костюмах Буратино, Мальвины, драконов, божьих коровок и многих других

Прочтений: 3595
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (27)27
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Открыт для общения: Сбербанк ответит на вопросы по ипотеке в эфире НГС.НОВОСТИ
В понедельник, 16 апреля, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ новосибирцы смогут адресовать вопросы, касающиеся рынка жилищных кредитов, Марии Ромчановой, территориальному руководителю Сбербанка по работе с партнерами и ипотечным кредитованием.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено