Более полутора тысяч человек в купальниках и шортах скатились с горы на лыжах и сноубордах
В Шерегеше начался массовый спуск в купальниках — сотни человек в купальных костюмах скатились с горы Зелёная на лыжах и сноубордах.
На спуск с горы зарегистрировались для участия 1525 человек, сообщили корреспонденту НГС в оргкомитете Grelka Fest. В основном это лыжники и сноубордисты из Новокузнецка, Новосибирска и Кемерово.
Организаторы добавили, что этот спуск стал самым массовым — он попал в Книгу рекордов России. Её представитель был на горе.
Видеотрансляцию карнавала на горе ведёт филиал компании ТТК — макрорегион Западная Сибирь.
Массовый спуск в купальниках провели в рамках фестиваля Grelka Fest, который проходит в Шерегеше. Неделю назад на этой же горе прошёл карнавал — сноубордисты и лыжники спустились в костюмах Буратино, Мальвины, драконов, божьих коровок и многих других.
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Кирилл Шматков
Фото предоставлены оргкомитетом Grelka Fest
Видео предоставлено Александром Орловым (1), трансляция nsk.myttk.ru (2)