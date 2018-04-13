Из бизнес-центра на Фрунзе эвакуировали толпу людей

Утром 13 апреля из бизнес-центра «Техноком» на Фрунзе эвакуировали сотрудников.


Очевидцы заметили эвакуацию после 11:00.


«Прозвучала сирена в помещении, сказали, что эвакуация, и всё — все вышли спокойно. Минут 10 постояли и зашли», — рассказал корреспонденту НГС один из арендаторов офиса в бизнес-центре.


Из бизнес-центра на Фрунзе эвакуировали толпу людей


Из бизнес-центра на Фрунзе эвакуировали толпу людей


Накануне НГС рассказывал о другой эвакуации — вчера вечером из новосибирского многофункционального комплекса «Сан Сити» вывели посетителей. На кухне ресторана на цокольном этаже сработали датчики дыма.

Прочтений: 6255
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (33)33
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Открыт для общения: Сбербанк ответит на вопросы по ипотеке в эфире НГС.НОВОСТИ
В понедельник, 16 апреля, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ новосибирцы смогут адресовать вопросы, касающиеся рынка жилищных кредитов, Марии Ромчановой, территориальному руководителю Сбербанка по работе с партнерами и ипотечным кредитованием.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено