Из бизнес-центра на Фрунзе эвакуировали толпу людей
Утром 13 апреля из бизнес-центра «Техноком» на Фрунзе эвакуировали сотрудников.
Очевидцы заметили эвакуацию после 11:00.
«Прозвучала сирена в помещении, сказали, что эвакуация, и всё — все вышли спокойно. Минут 10 постояли и зашли», — рассказал корреспонденту НГС один из арендаторов офиса в бизнес-центре.
Накануне НГС рассказывал о другой эвакуации — вчера вечером из новосибирского многофункционального комплекса «Сан Сити» вывели посетителей. На кухне ресторана на цокольном этаже сработали датчики дыма.
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Елена Громкова
Фото очевидца