Над центром Новосибирска кружат военные самолёты
Днём 13 апреля над Новосибирском несколько раз пролетели военные самолёты.
Шум их двигателей в центре можно было услышать около 10:45, также самолёты были различимы в небе.
В пресс-службе Центрального военного округа корреспонденту НГС пообещали представить комментарий позднее.
В прошлый раз НГС писал о летающих над городом военных самолётах в середине февраля.
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Елена Громкова
Фото Ольги Бурлаковой (1) Михаила Руднева (2)