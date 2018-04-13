Новосибирцам предложили поменять название остановки трамвая № 13

Трамвай №13 — один из самых известных трамвайных маршрутов в городе

Власти Новосибирска вынесли на голосование вопрос о смене названия одной из остановок трамвая № 13 . Это остановка на улице Мичурина, рядом с Центральным парком, в котором расположен Музыкальный театр.





«В целях укрепления имиджа Новосибирска как культурной и театральной столицы Сибири поступило предложение от директора Новосибирского музыкального театра переименовать остановку трамвая № 13 "Стадион «Спартак»" на остановку "Музыкальный театр"», — сообщается на Муниципальном портале.





Всем, кто хочет выразить свое мнение по этому поводу, предлагается зарегистрироваться на портале и проголосовать.





Голосование идёт до 19 апреля.



