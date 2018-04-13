Новосибирцам предложили поменять название остановки трамвая № 13

Трамвай №13 — один из самых известных трамвайных маршрутов в городе
Трамвай №13 — один из самых известных трамвайных маршрутов в городе

Власти Новосибирска вынесли на голосование вопрос о смене названия одной из остановок трамвая № 13. Это остановка на улице Мичурина, рядом с Центральным парком, в котором расположен Музыкальный театр.


«В целях укрепления имиджа Новосибирска как культурной и театральной столицы Сибири поступило предложение от директора Новосибирского музыкального театра переименовать остановку трамвая № 13 "Стадион «Спартак»" на остановку "Музыкальный театр"», — сообщается на Муниципальном портале.


Всем, кто хочет выразить свое мнение по этому поводу, предлагается зарегистрироваться на портале и проголосовать.


Голосование идёт до 19 апреля.


Трамвай №13 в Новосибирске известен тем, что ходит через центр города и часто попадает в аварии. Например, на этой неделе 9 апреля один из трамваев возле оперного театра сошёл с рельс и остальные трамваи встали. А среди вставших трамваев был трамвай, который расписали граффити по инициативе НГС.

Прочтений: 1967
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (35)35
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Открыт для общения: Сбербанк ответит на вопросы по ипотеке в эфире НГС.НОВОСТИ
В понедельник, 16 апреля, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ новосибирцы смогут адресовать вопросы, касающиеся рынка жилищных кредитов, Марии Ромчановой, территориальному руководителю Сбербанка по работе с партнерами и ипотечным кредитованием.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено