Новосибирцам предложили поменять название остановки трамвая № 13
Власти Новосибирска вынесли на голосование вопрос о смене названия одной из остановок трамвая
«В целях укрепления имиджа Новосибирска как культурной и театральной столицы Сибири поступило предложение от директора Новосибирского музыкального театра переименовать остановку трамвая
Всем, кто хочет выразить свое мнение по этому поводу, предлагается зарегистрироваться на портале и проголосовать.
Голосование идёт до 19 апреля.
Трамвай
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова