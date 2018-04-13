Новосибирский саблист взял золото на чемпионате России

Норвосибирец Вениамин Решетников (второй слева) стал победителем чемпионата России
Норвосибирец Вениамин Решетников (второй слева) стал победителем чемпионата России

Новосибирский саблист Вениамин Решетников в четвёртый раз завоевал золотую медаль на чемпионате России — в финале он одержал победу над москвичом Камилем Ибрагимовым. 


«Бой за золото начался с преимуществом новосибирца — 5:0. Фора очень серьезная, но в сабле, бывает, отыгрываются отрывы и побольше. Но Решетников был предельно собран и не позволил сопернику возродить интригу в этом бою. Победив 15:9, он в четвертый раз завоевал золотую медаль чемпиона страны», — сообщается на сайте Федерации фехтования России. 


Новосибирцу Вениамину Решетникову 31 год. Фехтованием спортсмен занимается с 1995 года, сейчас он занимает вторую строчку рейтинга среди мужчин.


Чемпионат России по фехтованию проходит в Смоленске. Также накануне бронзовый призёр Олимпийских игр в Рио Любовь Шутова стала второй в личном первенстве — золото сибирячка уступила москвичке Виолетте Колобовой со счётом 10:15. 


Новосибирские спортсмены регулярно показывают высокие результаты в фехтовании. Две саблистки из Новосибирска в составе сборной стали победителями среди юниоров на чемпионате мира в Италии. Также командное серебро в этой категории взял молодой новосибирский саблист.

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