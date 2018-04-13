На Бугринском мосту водителя зажало между двумя грузовиками

Обстоятельства аварии ещё уточняются

Утром 13 апреля на Бугринском мосту двух водителей зажало в аварии с грузовиками — одного пришлось вырезать из кабины.





«Mitsubishi Canter стоял на "аварийке" на Бугринском мосту. Второй грузовик совершил столкновение, двигаясь с правого берега на левый. Оба водителя в больнице.





Из первой машины водителя прижала кабина, когда он занимался ремонтом, второго вырезали из кабины»,





— рассказали аварийные комиссары «Автоспас». Авария случилась около 8:00.





Пока характер травм водителей неизвестен.





«Есть только предположение пока, что "Ниссан Атлас" ехал со стороны правого берега в сторону Кировского района, а "Мицубиси Кантер" стоял в правом ряду. На месте работает экипаж ГИБДД, уточняются обстоятельства и возраст пострадавших», — прокомментировал инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.





Один грузовик стоял на «аварийке», а другой въехал в него





Оба водителя попали в больницу





На месте до сих пор работают экипажи ГИБДД





Среди недавних аварий с грузовиками было ДТП, в котором Isuzu столкнулся с грейдером.