На Бугринском мосту водителя зажало между двумя грузовиками
Утром 13 апреля на Бугринском мосту двух водителей зажало в аварии с грузовиками — одного пришлось вырезать из кабины.
«Mitsubishi Canter стоял на "аварийке" на Бугринском мосту. Второй грузовик совершил столкновение, двигаясь с правого берега на левый. Оба водителя в больнице.
Из первой машины водителя прижала кабина, когда он занимался ремонтом, второго вырезали из кабины»,
— рассказали аварийные комиссары «Автоспас». Авария случилась около 8:00.
Пока характер травм водителей неизвестен.
«Есть только предположение пока, что "Ниссан Атлас" ехал со стороны правого берега в сторону Кировского района, а "Мицубиси Кантер" стоял в правом ряду. На месте работает экипаж ГИБДД, уточняются обстоятельства и возраст пострадавших», — прокомментировал инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску Владислав Савченков.
Среди недавних аварий с грузовиками было ДТП, в котором Isuzu столкнулся с грейдером.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Елена Громкова
Фото vk.com/avtospasrus (1, 2), предоставлено Владиславом Савченковым (3, 4)