Два «Ниссана» заблокировали движение трамваев у Калининского универмага

В ДТП попали Nissan Bluebird и Nissan X-trail

Утром 13 апреля на улице Дуси Ковальчук в Новосибирске два «Ниссана» попали в аварию на трамвайных путях. ДТП случилось недалеко от начала улицы Богдана Хмельницкого.





«Nissan Bluebird выезжал с АЗС, поворачивал налево. Три ряда движения его пропустили, а по трамвайным путям двигался Nissan X-trail, который он не заметил и совершил столкновение с ним. Nissan X-trail двигался со стороны Танковой в сторону Залесского», — сообщают аварийные комиссары «Автоспас»





Авария случилась в 7:15, в 8:40, судя по данным на карте ЦУГАЭТа, движение трамваев было ещё заблокировано.





Вину никто из водителей не признаёт.













Водители вызвали на место ГИБДД



