Водители попали в плотную пробку на Ипподромской: уровень затора оказался выше обычного
Утром 13 апреля в Новосибирске на Ипподромской собралась значительная пробка, также сложный затор был на Военной на пересечении с Ипподромской.
«Неожиданно плотное движение сейчас на Каменской – Ипподромской. Загруженность магистрали к Горбольнице — 5 баллов, что на 3 балла выше обычного», — сообщает сервис Яндекс.Пробки.
Затор собрался с двух сторон к перекрёстку с Военной.
Накануне НГС рассказывал про серьёзную пробку на улице Плахотного в Ленинском районе — там на пересечении с улицей Станиславского столкнулись Mercedes и Toyota.
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Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова
Скриншот yandex.ru/maps