Водители попали в плотную пробку на Ипподромской: уровень затора оказался выше обычного

Утром 13 апреля в Новосибирске на Ипподромской собралась значительная пробка, также сложный затор был на Военной на пересечении с Ипподромской.





«Неожиданно плотное движение сейчас на Каменской – Ипподромской. Загруженность магистрали к Горбольнице — 5 баллов, что на 3 балла выше обычного», — сообщает сервис Яндекс.Пробки.





Затор собрался с двух сторон к перекрёстку с Военной.









Накануне НГС рассказывал про серьёзную пробку на улице Плахотного в Ленинском районе — там на пересечении с улицей Станиславского столкнулись Mercedes и Toyota.