«Тойота» сделала из «Прадо» грузовик с заколоченными окнами

Toyota выпустила Land Cruiser Prado в 5-дверной грузовой версии Utility Commercial. В салоне машины остались только передние места, а задняя полусфера закрыта непрозрачными заглушками.


«Тойота» сделала из «Прадо» грузовик с заколоченными окнами


«Объём грузового отсека 2216 литров, грузоподъемность — 756 килограмм. Загрузку можно производить сбоку, через задние двери», — уточняют в Toyota. 


Грузовое пространство в салоне отгорожено от передних мест сеткой. Автомобиль снабжен 2,8-литровым турбодизелем мощностью 180 л.с., трансмиссия — только механика. Полный привод остался в той же конфигурации, как и на обычных моделях Prado. В список оснащения вошли кондиционер, штампованные колеса, кнопка запуска двигателя, система бесключевого доступа, мультимедийная система. Напомним, в Новосибирске марку Toyota представляет один дилер — «Тойота центр Новосибирск Запад». 


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«Тойота» сделала из «Прадо» грузовик с заколоченными окнами


«Тойота» сделала из «Прадо» грузовик с заколоченными окнами


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