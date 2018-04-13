Младенца-отказника передали в дом ребёнка после жестокого обращения медсестры

Медсестру отстранили от работы с детьми
Медсестру отстранили от работы с детьми

В Новосибирске девятимесячную девочку, пережившую жестокое обращение медсестры, перевели в дом ребёнка — ей ищут новых родителей, сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Анны Кузнецовой.


Ранее в сети появились шокирующие видеокадры, на которых якобы запечатлена медсестра Детской городской клинической больницы № 4 Новосибирска, жестоко обращающаяся с младенцем из палаты для отказников. На записи видно, как женщина резко бросает ребёнка на стол, слышен плач детей.


После обнародования этого видео следственные органы возбудили уголовное дело по факту жесткого обращения с детьми в этой больнице. Медсестра была отстранена от работы.


Кузнецова «усомнилась в правомерности и обоснованности столь продолжительного пребывания девочки [почти девять месяцев] в медицинском учреждении и обратилась к прокурору Новосибирска для проведения проверки данной информации и, в случае её подтверждения, принятия соответствующих мер», потому что по закону органы опеки уже должны были найти к тому времени ребёнку родителей.


Корреспонденту НГС удалось связаться с родственницей автора видео, ставшего поводом для разбирательств, и узнать подробности, в каких условиях производилась съёмка, и как отреагировал на запись главный врач больницы.

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