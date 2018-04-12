Два автомобиля въехали в яму и пробили три колеса на Ипподромке
Сегодня вечером автомобили «Лада Гранта» и Honda пробили колёса, въехав в опасную яму на улице Ипподромской в Октябрьском районе Новосибирска.
Как уточнили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас», обе машины попали в яму в левом ряду возле гипермаркета «Спортмастер», который находится в здании
«Лада» и «Хонда» ехали по Ипподромской со стороны площади Будагова в направлении улицы Военной.
«Лада Гранта» пробила переднее колесо, а Honda — оба колеса по левой стороне.
Не менее опасная яма появилась на дороге возле дома
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Алёна Мартынова
Фото vk.com/avtospasrus