Два автомобиля въехали в яму и пробили три колеса на Ипподромке

Водителю «Хонды» не повезло больше всего — ему пришлось менять сразу два колеса
Водителю «Хонды» не повезло больше всего — ему пришлось менять сразу два колеса

Сегодня вечером автомобили «Лада Гранта» и Honda пробили колёса, въехав в опасную яму на улице Ипподромской в Октябрьском районе Новосибирска.


Как уточнили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас», обе машины попали в яму в левом ряду возле гипермаркета «Спортмастер», который находится в здании № 17/1 на улице Шевченко.


«Лада» и «Хонда» ехали по Ипподромской со стороны площади Будагова в направлении улицы Военной.


«Лада Гранта» пробила переднее колесо, а Honda — оба колеса по левой стороне.


С наступлением весны запаска и инструменты пригождаются как никогда
С наступлением весны запаска и инструменты пригождаются как никогда


Не менее опасная яма появилась на дороге возле дома № 57/1 на улице Фрунзе в Центральном районе Новосибирска. Яма скрыта под широкой лужей — уже несколько автомобилистов пробили в ней колёса.

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