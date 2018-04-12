Два автомобиля въехали в яму и пробили три колеса на Ипподромке

Водителю «Хонды» не повезло больше всего — ему пришлось менять сразу два колеса

Сегодня вечером автомобили «Лада Гранта» и Honda пробили колёса, въехав в опасную яму на улице Ипподромской в Октябрьском районе Новосибирска.







Как уточнили аварийные комиссары мобильного приложения «Автоспас», обе машины попали в яму в левом ряду возле гипермаркета «Спортмастер», который находится в здании № 17/1 на улице Шевченко.







«Лада» и «Хонда» ехали по Ипподромской со стороны площади Будагова в направлении улицы Военной.







«Лада Гранта» пробила переднее колесо, а Honda — оба колеса по левой стороне.





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