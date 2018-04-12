Машина с тремя детьми попала в ДТП в Советском районе
Вечером 12 апреля на улице Русская в Советском районе Новосибирска столкнулись автомобили SsangYong и Toyota Corolla — в ДТП пострадали трое детей.
Столкновение произошло в 18:00 недалеко от перекрёстка улиц Русская и Тихая.
«SsangYong двигался по улице Русская со стороны Тихой в сторону кольца на Шлюзе. Toyota Corolla выезжала со двора дома 21 по улице Русская и не пропустила SsangYong», — описали происшествие аварийные комиссары «Автоспас».
По информации аваркомов, в столкновении пострадали три ребёнка, их осматривали врачи скорой помощи.
«На данный момент ДТП оформляется аварийным комиссаром. Заявлений о пострадавших не поступало», — сообщили корреспонденту НГС в группе пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску.
Вчера утром стало известно, что на Затулинском жилмассиве 10-летняя велосипедистка попала под машину. Её доставили в больницу с с сотрясением головного мозга, травмой головы и колена.
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8–923–157–00–00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на наш Twitter и читайте главные новости Новосибирска всего в 280 символах (на самом деле мы укладываемся в 140).
Александр Сильченко
Фото vk.com/avtospasrus