Машина с тремя детьми попала в ДТП в Советском районе

Детям понадобилась помощь врачей
Детям понадобилась помощь врачей

Вечером 12 апреля на улице Русская в Советском районе Новосибирска столкнулись автомобили SsangYong и Toyota Corolla — в ДТП пострадали трое детей.


Столкновение произошло в 18:00 недалеко от перекрёстка улиц Русская и Тихая.


«SsangYong двигался по улице Русская со стороны Тихой в сторону кольца на Шлюзе. Toyota Corolla выезжала со двора дома 21 по улице Русская и не пропустила SsangYong», — описали происшествие аварийные комиссары «Автоспас».


По информации аваркомов, в столкновении пострадали три ребёнка, их осматривали врачи скорой помощи.


«На данный момент ДТП оформляется аварийным комиссаром. Заявлений о пострадавших не поступало», — сообщили корреспонденту НГС в группе пропаганды ГИБДД по городу Новосибирску. 


Вчера утром стало известно, что на Затулинском жилмассиве 10-летняя велосипедистка попала под машину. Её доставили в больницу с с сотрясением головного мозга, травмой головы и колена.

Прочтений: 3805
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (12)12
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Открыт для общения: Сбербанк ответит на вопросы по ипотеке в эфире НГС.НОВОСТИ
В понедельник, 16 апреля, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ новосибирцы смогут адресовать вопросы, касающиеся рынка жилищных кредитов, Марии Ромчановой, территориальному руководителю Сбербанка по работе с партнерами и ипотечным кредитованием.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено