Из «Сан Сити» на улицу вывели сотрудников и посетителей (обновлено)

К комплексу приехало четыре пожарные машины
К комплексу приехало четыре пожарные машины

Вечером 12 апреля из новосибирского многофункционального комплекса «Сан Сити» эвакуировали сотрудников и посетителей. Эвакуация произошла после 19:00. 


По информации очевидцев, сейчас у торгового комплекса стоят 4 пожарные машины. 


«Это вот только сейчас произошло. Я мимо проходил, увидел. Людей ещё эвакуировали в это время. Прилетели четыре пожарные машины», — сообщил в редакцию НГС очевидец Владимир.


Людей эвакуировали после 19:00
Людей эвакуировали после 19:00


«Все началось где-то в 18:50. Я была в фитнес-клубе. Объявили режим чрезвычайной ситуации в комплексе, но какие действия предпринимать, не сообщалось. Люди неохотно выходили. Нам через какое-то время сказали, что это учебная тревога, и многие начали возвращаться в здание. Пожарные раскручивали рукава и просили убрать припаркованные автомобили», — рассказала корреспонденту НГС очевидица Ольга.


После публикации в МФК «Сан Сити» сообщили, что в 19:00 на кухне ресторана на цокольном этаже сработали датчики дыма.


«Произошла сработка датчиков дыма, что в автоматическом режиме запустило звуковое оповещение об эвакуации в бизнес-центре. Всего офисное здание покинуло около 500 человек. Одновременно с оповещением от одного из арендаторов бизнес-центра поступил звонок на пульт МЧС. Через несколько минут к комплексу прибыло 8 единиц пожарной техники. Сотрудники МЧС, обследовав все помещения и убедившись, что признаков возгорания нет, в 19:40 отменили эвакуацию. Оставшиеся дожидаться окончания эвакуации сотрудники бизнес-центра вернулись на свои рабочие места», — сообщили корреспонденту НГС в «Сан Сити».


По наблюдениям корреспондента НГС, сейчас «Сан Сити» работает в штатном режиме.


Это уже не первая эвакуация из комплекса за последнее время — 29 марта людей выводили из торговой части, а 5 апреля людей вывели из офисной части здания.

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