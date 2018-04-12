Городские метростроители проиграли в суде 49 миллионов за стройку в депо «Ельцовское»

Ремонтные мастерские в метродепо «Ельцовское» работают с 2014 года

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск подрядной компании «Метрополис» к муниципальному предприятию «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (УЗСПТС) на 49 миллионов рублей.





Информация о решении опубликована в базе «Электронное правосудие», полный текст документа ещё не обнародован. Решение первой инстанции вступит в силу через месяц.





Иск связан с долгом по строительству ремонтных мастерских в метродепо «Ельцовское» — мастерские были сданы в 2014 году, там занимаются капремонтом вагонов и эскалаторов. При этом иск рассматривался повторно — первое решение арбитража от 2016 года было оспорено и возвращено на новое рассмотрение.





Сумма, которую присудил арбитраж, — лишь часть общей стоимости мастерских. «Теперь суд удовлетворил иск на 49 миллионов рублей без процентов по долгу. [Ранее] МУП уже погасил около 56 миллионов рублей долга в течении трёх с половиной лет. Пока решение не вступило в законную силу, возможно, мы взыщем проценты через суд», — рассказал корреспонденту НГС Григорий Мельник, гендиректор компании «Новосибметропроект», которой принадлежит «Метрополис».





Решение суда о выплате 49 миллионов в целом удовлетворяет руководство «УЗСПТС» — муниципальное предприятие готово выплатить деньги через месяц, заявил его директор Александр Мысик.







«Сумма немаленькая, но у нас эти средства были предусмотрены, поэтому будем решать совместно с руководством города. Мы представляли себе эту цифру, поэтому заняли», — сообщил корреспонденту НГС директор «УЗСПТС» Александр Мысик.







В прошлом году «Метрополис» требовал признать «УЗСПТС» банкротом из-за долга за мастерские — здесь городские власти обновляют подвижной состав метрополитена, чтобы экономить на покупке новых поездов.