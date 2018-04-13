Снова гололёд: в Новосибирск придут снегопады и ночные морозы

Синоптики ждут гололёда и порывистого ветра
Синоптики ждут гололёда и порывистого ветра

Синоптики дали прогноз погоды на выходные — температура в Новосибирской области будет опускаться до –10 градусов ночью.


«Погода остаётся неустойчивой, связанной с движением циклонических систем с запада и юго-запада с атмосферными фронтами. Преобладание облачности с осадками в виде мокрого снега, дождя, гололёдными явлениями, порывистым ветром силой до 15–20 м/с», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.


К концу выходных значительно похолодает, особенно по ночам.


«[13 и 14 апреля] температура в ночные часы от +2 до –5, по северо-западу нашей области до –8 градусов. Дневные температуры — от 2 до 7 градусов тепла, по южным районам — до 10–15 градусов. Понижение температуры предполагается в связи с прохождением холодного атмосферного фронта 15 апреля, особенно в ночные часы, до 0…–5 градусов, по северным районам — до –10 градусов. Дневные температуры те же: 2…7 градусов тепла», — добавил Ренад Ягудин.


Синоптики также ждут вторжения области высокого атмосферного давления, антициклона, — в воскресенье, 15 апреля, осадки прекратятся.


«В декадном прогнозе мы дали колебания температуры от тепла до этих холодных температур, до –6…–11 градусов ночью», — уточнил Ягудин. Он отметил, что осадки и порывистый ветер будут в большинстве дней. О неустойчивой погоде в апреле синоптики предупреждали в начале месяца.

Прочтений: 5892
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (16)16
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Открыт для общения: Сбербанк ответит на вопросы по ипотеке в эфире НГС.НОВОСТИ
В понедельник, 16 апреля, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ новосибирцы смогут адресовать вопросы, касающиеся рынка жилищных кредитов, Марии Ромчановой, территориальному руководителю Сбербанка по работе с партнерами и ипотечным кредитованием.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено