Больница в Советском районе осталась без главврача

Сергей Сумароков покинул пост по собственному желанию

Городская больница № 3 , расположенная в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе Новосибирска, осталась без главного врача.





Сергей Сумароков покинул свой пост в начале апреля по собственному желанию.





«Исполняющим обязанности главврача ГБУЗ НСО "ГБ № 3 " назначен Андрей Анатольевич Парыгин, ранее занимавший должность заместителя главного врача по медицинской части», — сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области в ответ на запрос корреспондента НГС.





В минздраве не стали комментировать причины ухода Сергея Сумарокова. В свою очередь депутат Совета депутатов Новосибирска Юрий Фоломкин сообщил, что отставки главврача долгое время добивались жители микрорайона ОбьГЭС.





«Проблемы больницы долго не решались: очереди, проблемы с талончиками, специалистов нет, тяжёлая ситуация. Но никаких действий со стороны главврача не было. <...>





У людей было много вопросов, и они добились отстранения главврача.





Было бездействие с его стороны, что усугубляло ситуацию. А главврач — это в первую очередь управленец. Думаю, что нам назначат впредь хорошего специалиста, который решит все вопросы», — рассказал корреспонденту НГС Юрий Фоломкин.



