Больница в Советском районе осталась без главврача

Сергей Сумароков покинул пост по собственному желанию
Сергей Сумароков покинул пост по собственному желанию

Городская больница № 3, расположенная в микрорайоне ОбьГЭС в Советском районе Новосибирска, осталась без главного врача.


Сергей Сумароков покинул свой пост в начале апреля по собственному желанию.


«Исполняющим обязанности главврача ГБУЗ НСО "ГБ № 3" назначен Андрей Анатольевич Парыгин, ранее занимавший должность заместителя главного врача по медицинской части», — сообщили в министерстве здравоохранения Новосибирской области в ответ на запрос корреспондента НГС.


В минздраве не стали комментировать причины ухода Сергея Сумарокова. В свою очередь депутат Совета депутатов Новосибирска Юрий Фоломкин сообщил, что отставки главврача долгое время добивались жители микрорайона ОбьГЭС.


«Проблемы больницы долго не решались: очереди, проблемы с талончиками, специалистов нет, тяжёлая ситуация. Но никаких действий со стороны главврача не было. <...> 


У людей было много вопросов, и они добились отстранения главврача. 


Было бездействие с его стороны, что усугубляло ситуацию. А главврач — это в первую очередь управленец. Думаю, что нам назначат впредь хорошего специалиста, который решит все вопросы», — рассказал корреспонденту НГС Юрий Фоломкин. 


Вчера стало известно, что новосибирские детские больницы обяжут устанавливать камеры наблюдения после инцидента с ребёнком-отказником в городской клинической больнице № 4.

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