Больница в Советском районе осталась без главврача
Городская больница
Сергей Сумароков покинул свой пост в начале апреля по собственному желанию.
«Исполняющим обязанности главврача ГБУЗ НСО "ГБ
В минздраве не стали комментировать причины ухода Сергея Сумарокова. В свою очередь депутат Совета депутатов Новосибирска Юрий Фоломкин сообщил, что отставки главврача долгое время добивались жители микрорайона ОбьГЭС.
«Проблемы больницы долго не решались: очереди, проблемы с талончиками, специалистов нет, тяжёлая ситуация. Но никаких действий со стороны главврача не было. <...>
У людей было много вопросов, и они добились отстранения главврача.
Было бездействие с его стороны, что усугубляло ситуацию. А главврач — это в первую очередь управленец. Думаю, что нам назначат впредь хорошего специалиста, который решит все вопросы», — рассказал корреспонденту НГС Юрий Фоломкин.
Вчера стало известно, что новосибирские детские больницы обяжут устанавливать камеры наблюдения после инцидента с ребёнком-отказником в городской клинической больнице
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова