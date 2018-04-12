Новосибирцы получили SMS с предупреждением о снеге с порывистым ветром
МЧС начало SMS-рассылку жителям Новосибирской области о неблагоприятной погоде.
«Днём 13 апреля по Новосибирской области ожидается мокрый снег, дожди, порывы ветра до 21 м/с», — предупреждают спасатели.
О порывистом ветре синоптики предупреждали новосибирцев ещё накануне — вчера сообщалось, что самые сильные порывы буду достигать 20 м/с.
Если вы сможете сфотографировать или снять на видео последствия сильного ветра — присылайте их в редакцию через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
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Елена Громкова
Фото Татьяны Фатеевой