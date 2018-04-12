Десятки электричек поменяют расписание из-за ремонта путей

Расписание изменится из-за ремонта путей
Расписание изменится из-за ремонта путей

Новосибирские пригородные поезда изменят расписания из-за ремонта железнодорожных путей.


Изменения в расписания продлятся с 16 по 30 апреля. В это время будут модернизировать пути на перегоне Сокур — Мошково. 


«Начался сезон ремонтных работ. Изменения времени прибытия и отправления поездов со станций по маршруту следования составят от 1 минуты до 33 минут в зависимости от направления. Через две недели электрички будут курсировать по обычному расписанию», — сообщили в пресс-службе Новосибирского региона ЗСЖД.


На Восточном направлении временно изменится движение 20 электропоездов.


С 16 по 20 апреля электропоезд № 6426 Новосибирск-Главный — Болотная будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 21:12 (на 4 минуты позже), прибывать на станцию Болотная в 23:41 (на 9 минут позже). В период с 21 по 27 апреля этот электропоезд будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 20:41 (на 27 минут раньше), прибывать на станцию Болотная в 23:10 (на 22 минуты раньше).


С 17 по 24 апреля электропоезда:


№ 6425 Ояш — Новосибирск, отправление со станции Ояш в 5:10 по графику, далее следование по расписанию до остановочной платформы Кошево, с остановочной платформы Зеленодольская отправление 5:54 (на 2 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 6:52 (на 3 минуты позже);

№ 6417 Болотная — Новосибирск, отправление со станции Болотная в 5:17 по графику, далее следование по расписанию до остановочной платформы Кошево, с остановочной платформы Зеленодольская отправление в 6:45 (на 2 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 7:42 (на 2 минуты позже);

№ 6421 Болотная — Новосибирск, отправление со станции Болотная в 6:11 (на 3 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 8:38 (на 5 минут позже);

№ 6407 Болотная — Новосибирск, отправление со станции Болотная в 14:38 (на 1 минуту раньше), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 17:05 (на 1 минуту позже);

№ 6413 Болотная — Новосибирск, отправление со станции Болотная в 17:03 по графику, далее следование по расписанию до остановочной платформы Кошево, с остановочной платформы Зеленодольская отправление в 18:33 (на 2 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 19:31 (на 2 минуты позже);

№ 6419 Ояш — Новосибирск, отправление со станции Болотная в 20:11 (на 30 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 21:53 (на 33 минуты позже);

№ 6408 Новосибирск — Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 9:28 (на 2 минуты раньше), прибытие на станцию Болотная в 11:59 (на 3 минуты позже);

№ 6418 Новосибирск — Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 16:39 (на 3 минуты раньше), прибытие на станцию Болотная в 19:09 (на 2 минуты позже);

№ 6414 Новосибирск — Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 14:13 по графику, далее следование по расписанию до остановочной платформы Зеленодольская, с остановочной платформы Кошево отправление в 15:19 (на 5 минут позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 16:43 (на 5 минут позже);

№ 6420 Новосибирск — Ояш, отправление со станции Новосибирск-Главный в 18:03 (на 19 минут позже), прибытие на станцию Ояш в 19:46 (на 24 минуты позже);

№ 6422 Новосибирск — Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 19:12 (на 2 минут позже), прибытие на станцию Болотная в 21:40 (на 7 минут позже).


С 17 по 27 апреля электропоезда:


№ 6404 Новосибирск — Болотная, отправление со станции Новосибирск-Главный в 7:21 (на 20 минут позже), прибытие на станцию Болотная в 9:52 (на 25 минут позже);

№ 6403 Болотная — Новосибирск, отправление со станции Болотная в 10:26 (на 22 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 12:54 (на 24 минуты позже).


17, 18, 19, 20, 23 и 24 апреля электропоезда:

№ 6410 Новосибирск — Мошково следует до станции Сокур, курсирование на участке Сокур — Мошково отменено, отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:10 (по графику), прибытие на станцию Сокур в 15:58 (по графику).

№ 6409 Мошково — Новосибирск следует со станции Сокур, курсирование на участке Мошково — Сокур отменено, отправление со станции Сокур в 17:54 (по графику), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:43 (по графику).


21 и 22 апреля:

№ 6406 Новосибирск — Мошково, следование до станции Сокур, курсирование на участке Сокур — Мошково отменено, отправление со станции Новосибирск-Главный в 8:53 (по графику), прибытие на станцию Сокур в 9:41 (по графику);

№ 6405 Мошково — Новосибирск следует со станции Сокур, курсирование на участке Мошково — Сокур отменено, отправление со станции Сокур в 12:27 (по графику), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 13:16 (по графику);

№ 6416 Новосибирск — Ояш следует до станции Сокур, курсирование на участке Сокур — Ояш отменено, отправление со станции Новосибирск-Главный в 15:10 (по графику), прибытие на станцию Сокур в 15:58 (по графику);

№ 6415 Ояш — Новосибирск следует со станции Сокур, курсирование на участке Ояш — Сокур отменено, отправление со станции Сокур в 17:54 (по графику), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 18:43 (по графику).


На Западном направлении временно изменится движение трёх электропоездов.


С 17 по 20 апреля изменится расписание пригородного поезда № 6309 Новосибирск-Главный — Каргат, отправление со станции Новосибирск-Главный в 9:32 по графику, далее следует по расписанию до остановочной платформы 3290 км, со станции Коченёво отправление в 11:04 (на 19 минут позже), прибытие на станцию Каргат в 12:53 (на 21 минуту позже). С 21 по 30 апреля данный электропоезд будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 9:32 по графику, далее следование по расписанию до остановочной платформы 3290 км, со станции Коченёво отправление в 11:04 (на 19 минут позже), прибытие на станцию Каргат в 13:05 (на 33 минуты позже).


С 17 по 23 апреля изменится расписание пригородного поезда № 6325 Новосибирск-Главный — Чулымская, отправление со станции Новосибирск-Главный в 20:40 (на 8 минут позже), прибытие на станцию Чулымская в 23:02 (на 8 минут позже).


С 17 по 24 апреля изменится расписание пригородного поезда № 6305 Новосибирск — Чулымская, отправление со станции Новосибирск-Главный в 7:10 (на 3 минуты позже), прибытие на станцию Новосибирск-Главный в 9:36 (на 3 минуты позже).


Дополнительную информацию о расписании пригородных электропоездов можно узнать на станциях и остановочных пунктах Новосибирского региона, на официальном сайте компании «Экспресс-пригород» и по телефонам 050 или 8(383) 229–25–67.


С 9 апреля электрички в Новосибирской области начали переводить на летнее расписание — из-за этого частота следования пригородных электропоездов должна вырасти. 

Прочтений: 1762
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (1)1
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Открыт для общения: Сбербанк ответит на вопросы по ипотеке в эфире НГС.НОВОСТИ
В понедельник, 16 апреля, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ новосибирцы смогут адресовать вопросы, касающиеся рынка жилищных кредитов, Марии Ромчановой, территориальному руководителю Сбербанка по работе с партнерами и ипотечным кредитованием.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено