На улицах Новосибирска начали торговать краснодарской черемшой

Продавцы черемши собрались на площади Калинина

Уличные торговцы в Новосибирске начали продавать черемшу — первые прилавки появились на площади Калинина.







Продавцы рассказали корреспонденту НГС, что начали торговать этой травой на прошлой неделе. «Черемша пришла из Краснодара, у нас она ещё не растёт. За день уходит по два десятка пучков. Как в прошлом году покупали — я не помню, но за день разбирают», — рассказала продавец, представившаяся Надеждой.







Есть у продавцов пучки за 50 рублей, а пучок около 100 грамм обойдётся в 100 рублей.







Две недели назад на улицах появилась клубника из Ташкента. Продавцы заверили, что с прошлого года цены за стакан 0,35 литра остались прежними.

