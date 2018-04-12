На улицах Новосибирска начали торговать краснодарской черемшой

Продавцы черемши собрались на площади Калинина
Продавцы черемши собрались на площади Калинина

Уличные торговцы в Новосибирске начали продавать черемшу — первые прилавки появились на площади Калинина.


Продавцы рассказали корреспонденту НГС, что начали торговать этой травой на прошлой неделе. «Черемша пришла из Краснодара, у нас она ещё не растёт. За день уходит по два десятка пучков. Как в прошлом году покупали — я не помню, но за день разбирают», — рассказала продавец, представившаяся Надеждой.


Есть у продавцов пучки за 50 рублей, а пучок около 100 грамм обойдётся в 100 рублей.


Две недели назад на улицах появилась клубника из Ташкента. Продавцы заверили, что с прошлого года цены за стакан 0,35 литра остались прежними. 

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