РЖД объявили о больших скидках на верхние боковушки у туалета

С 40% скидкой также можно купить верхние места в конце вагона
С 40% скидкой также можно купить верхние места в конце вагона

ОАО «Российские железные дороги» объявило о скидках на места в плацкартных вагонах — на билеты на верхние полки она будет достигать 40%.


«Предложение действует на верхние места в конце вагона (34-е, 36-е), а также верхние боковые (с 38-го по 54-е) места», — сообщили в службе корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.


Билеты по этому предложению можно купить на поездки с 5 мая по 28 июня. Билеты на эти даты будут продаваться в мае и апреле.


Например, сейчас на сайте РЖД на 5 мая из Новосибирска в Москву есть билеты стоимостью 5197 рублей за нижнее место. Цена со скидкой на верхнюю полку в таком же вагоне — 3174 рубля.


Также в пресс-службе ЗСЖД пояснили, что уже сейчас на билеты в некоторых поездах также могут быть скидки.


Сегодня НГС рассказывал о других недорогих билетах — с 3 июня начинаются субсидированные полёты из Новосибирска в Томск.

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