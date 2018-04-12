Видео: новосибирцы запустили в небо десятки ракет, собранных по советам учёных

Новосибирцы запустили в небо самодельные ракеты из пластиковых бутылок. На фото участники фестиваля Владислав и Александра

Сегодня, 12 апреля, в День космонавтики, в новосибирском Академгородке прошёл Ракетный фестиваль — полсотни горожан с детьми запустили в небо около 60 самодельных ракет.





Фестиваль организовал Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН. Научные сотрудники составили для участников инструкцию, как собрать ракету из полуторалитровой пластиковой бутылки, а перед запуском каждая модель прошла технический осмотр.





«Почти все ракеты удачно запустились, одна ракета осталась висеть на берёзе — застряла. Погода не подвела: было солнечно, ветер даже не мешал полёту ракеты. Наша ракета пролетела 4,5 секунды», — поделилась впечатлениями участница фестиваля Александра Серченко.









«На мероприятие приглашали учащихся школ и родителей, участвовали сотрудники института — было более 50 человек. Ракет запустили порядка 60, все меры безопасности были соблюдены», — рассказал аспирант Института теоретической и прикладной механики СО РАН Владислав Шикалов.





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