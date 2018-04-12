Видео: новосибирцы запустили в небо десятки ракет, собранных по советам учёных

Новосибирцы запустили в небо самодельные ракеты из пластиковых бутылок. На фото участники фестиваля Владислав и Александра
Новосибирцы запустили в небо самодельные ракеты из пластиковых бутылок. На фото участники фестиваля Владислав и Александра

Сегодня, 12 апреля, в День космонавтики, в новосибирском Академгородке прошёл Ракетный фестиваль — полсотни горожан с детьми запустили в небо около 60 самодельных ракет. 


Фестиваль организовал Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН. Научные сотрудники составили для участников инструкцию, как собрать ракету из полуторалитровой пластиковой бутылки, а перед запуском каждая модель прошла технический осмотр.


«Почти все ракеты удачно запустились, одна ракета осталась висеть на берёзе — застряла. Погода не подвела: было солнечно, ветер даже не мешал полёту ракеты. Наша ракета пролетела 4,5 секунды», — поделилась впечатлениями участница фестиваля Александра Серченко.



«На мероприятие приглашали учащихся школ и родителей, участвовали сотрудники института — было более 50 человек. Ракет запустили порядка 60, все меры безопасности были соблюдены», — рассказал аспирант Института теоретической и прикладной механики СО РАН Владислав Шикалов. 


К годовщине первого полёта человека в космос НГС вместе с инструкторами Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина составили сложный тест — узнайте, возьмут ли вас в космонавты.

Прочтений: 1288
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Открыт для общения: Сбербанк ответит на вопросы по ипотеке в эфире НГС.НОВОСТИ
В понедельник, 16 апреля, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ новосибирцы смогут адресовать вопросы, касающиеся рынка жилищных кредитов, Марии Ромчановой, территориальному руководителю Сбербанка по работе с партнерами и ипотечным кредитованием.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено