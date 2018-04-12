«У нас любят попариться»: в новую баню в центре Новосибирска приехали депутаты Госдумы и каскадёр

Сегодня, 12 апреля, состоялось официальное открытие общественных бань «Сандуны Сибирь» на улице Каменской в центре Новосибирска — на открытие приехали депутаты Госдумы и известный каскадёр.





Техническое открытие бани состоялось ещё в декабре, а сегодня баню презентовали для всех новосибирцев





В числе приглашённых гостей были депутаты Госдумы Александр Ющенко и Александр Брыксин (он также занимает должность вице-президента Всероссийской федерации художественной гимнастики), актёр и каскадёр Александр Иншаков. Торжественно перерезал красную ленточку мэр Новосибирска Анатолий Локоть.





Баня начала работать ещё в декабре — в компании объяснили, что тогда было техническое открытие





«Для гостей нашего города бани всегда популярны. У нас любят попариться, попариться хорошо», — высказался Локоть.





На открытие бань приехали депутаты Госдумы, а также известный актёр, каскадёр и продюсер Александр Иншаков (второй справа)





Мэр подчеркнул, что проект «Сандуны Сибирь» реализован по концессионному соглашению, поэтому «всё, что построено, каждый квадратный метр, — это собственность города в соответствии с российским законодательством».







В «Сандунах» много дополнительных услуг, в том числе мойка тела, головы, массаж тела и обливание





Каскадёр, актёр и кинорежиссёр Александр Иншаков, которого представили как давнего поклонника «Сандунов», поделился мнением, что «баня для русского человека — это практически всё». «Ваша баня превосходит все мои ожидания. Не хочется отсюда уезжать, видимо, попрошу убежища», — пошутил он на открытии.







На первом этаже бани — панно художника-иконописца Богдана Киреева. «Знатный купец и две русские красавицы — это олицетворение главных рек Сибири, чьи полноводные бассейны полностью совпадают с очертаниями фигур», — объяснили смысл картины сотрудники банного комплекса





Техническое открытие бань на Каменской, 19 состоялось ещё в декабре. Обновлённое здание, в котором раньше была общественная баня № 8 , ввели в эксплуатацию 5 марта, уточнил заместитель директора ООО «Сандуны Новосибирск» Евгений Анисимов.





Бассейн в высшем мужском разряде





Общая площадь «Сандуновских бань» — около 3 тысяч кв. м. Здесь четыре разряда: первый мужской разряд, два высших мужских и один женский разряд.







В каждом разряде есть зоны для отдыха





Социальный день, когда в баню могут прийти пенсионеры и льготники, назначили на понедельник: с 9:00 до 17:00 стоимость посещения бани для этой категории — 105 рублей в час.







Душевые во всех отделениях выглядят практически одинаково





В остальные дни цены выше: женский разряд — от 700 до 1400 рублей за три часа, в зависимости от времени и дня недели. Мужской разряд — от 600 до 1600 рублей за два часа.





Кабины — отгороженные зоны отдыха для компаний. Они оплачиваются дополнительно: за четыре места придётся отдать 2000 рублей за каждые 2 часа; на шесть мест — 3000 рублей за два часа





Кабины (отдельные зоны отдыха для компании) оплачиваются дополнительно.







Смородиновые чипсы стоят 1200 рублей за 200 граммов, настойка с кровью марала — 1500 рублей за пол-литра





Кроме банных услуг в «Сандунах» есть косметологи, парикмахеры и ресторан. На первом этаже открылась лавка с «Сандуновскими продуктами», где можно купить травяные чаи, смородиновые чипсы и настойку с кровью марала.







Пол в бане сделан из красноярского мрамора





Бывшую муниципальную баню ремонтировали около двух лет. Перед техническим открытием «Сандуны» посетил мэр Анатолий Локоть.