Новосибирский оборонный завод отменил закупку Infiniti за 4 миллиона

Представители «Ростеха» не смогли сообщить НГС, будет ли закупка внедорожника возобновлена. Руководство завода также не прокомментировало необходимость купить Infinity QX80. Зарегистрированный 10 апреля запрос НГС о приобретении престижной иномарки остался без ответа на момент публикации.

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Никита Манько

Фото infiniti.ru