Новосибирский оборонный завод отменил закупку Infiniti за 4 миллиона
Новосибирский завод искусственного волокна отменил закупку внедорожника Infiniti QX80.
Оборонный завод объявил аукцион о закупке престижного автомобиля 10 апреля. На следующий день на сайте госзакупок появилась информация об отмене аукциона.
Согласно документам, причиной отмены закупки стало «изменение потребности».
Представители «Ростеха» не смогли сообщить НГС, будет ли закупка внедорожника возобновлена. Руководство завода также не прокомментировало необходимость купить Infinity QX80. Зарегистрированный 10 апреля запрос НГС о приобретении престижной иномарки остался без ответа на момент публикации.
Начальная (максимальная) цена контракта, опубликованного на сайте госзакупок, составила 4,25 миллиона рублей.
В 2012 году закупка Toyota Land Cruiser Pradо 150 за 2,5 млн рублей для администрации Куйбышевского района привлекала внимание губернатора Новосибирской области.
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Никита Манько
Фото infiniti.ru