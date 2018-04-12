Дело об убийстве перекупщика на белом Porsche отправили в суд

Новосибирец пытался продать Porsche Panamera
Новосибирец пытался продать Porsche Panamera

В Новосибирске следователи отправили в суд дело об убийстве 28-летнего Григория Мозгового, который пытался продать белый Porsche Panamera.


В деле два обвиняемых 29 и 30 лет.


«По данным следствия, в ноябре 2017 года двое мужчин с целью заработать лёгких денег решили совершить преступление в отношении продавца дорогостоящего автомобиля, после чего по объявлению в сети Интернет нашли продажу автомобиля Porsche Panamera», — сообщает следственное управление СК РФ по НСО.


24 ноября они впервые встретились с жертвой в Заельцовском районе, осмотрели его машину и заявили, что хотят купить. Вторая встреча произошла 30 ноября на улице Кузьмы Минина.


«30-летний мужчина, находясь на заднем сиденье автомобиля, произвёл два выстрела в голову потерпевшему, от полученных повреждений владелец автомобиля скончался на месте происшествия», — рассказывают в СК. После убийства подозреваемые закопали убитого в снегу.


Пропавшего Григория объявили в розыск в ночь на 4 декабря, но утром его уже нашли мёртвым. Подозреваемых вскоре задержали. НГС в начале декабря рассказывал о подробностях происшествия, тогда сообщалось, что в последнее время Григорий занимался перепродажей автомобилей.


Сейчас расследование завершено и дело передано в суд. 29-летнему предъявляют обвинение в организации убийства и разбое, а 30-летнему в убийстве, разбое и хранении наркотиков — во время обысков у него нашли марихуану.

Прочтений: 4102
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Открыт для общения: Сбербанк ответит на вопросы по ипотеке в эфире НГС.НОВОСТИ
В понедельник, 16 апреля, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ новосибирцы смогут адресовать вопросы, касающиеся рынка жилищных кредитов, Марии Ромчановой, территориальному руководителю Сбербанка по работе с партнерами и ипотечным кредитованием.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено