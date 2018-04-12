«Была обижена и немножко пьяна»: суд простил сибирячку за звонок о бомбе в баре

Девушка сказала администратору, что бомбу в бар принёс мужчина, одетый в куртку без майки
Девушка сказала администратору, что бомбу в бар принёс мужчина, одетый в куртку без майки

Железнодорожный районный суд Новосибирска прекратил уголовное дело в отношении 24-летней девушки, которая позвонила в бар PEOPLE'S и сообщила о том, что посетитель принёс с собой бомбу.


«Она вину признала, раскаивалась, плакала. Сказала, что так сделала, поскольку была обижена очень сильно на своего мужа и немножко пьяна», — сообщила корреспонденту НГС помощник прокурора Железнодорожного района Новосибирска Ася Овчинникова.


Как ранее рассказывали в прокуратуре района, 9 октября 2017 года супруги праздновали день рождения дочери и поссорились. 25-летний мужчина пошёл в бар, а его жена поехала в гости к подруге. Там девушка выпила и из-за переполнявших её эмоций со своего сотового телефона позвонила в PEOPLE'S на Вокзальной магистрали и сообщила менеджеру о готовящемся взрыве. Звонившая пояснила, что бомбу с собой принёс посетитель, одетый в куртку без майки, — именно так и был одет её муж. После этого полицейские быстро отследили, кто сообщил о бомбе, и возбудили в отношении девушки уголовное дело по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).


Сегодня, 12 апреля, Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес постановление о прекращении дела.


«Уголовное дело <...> прекращено в связи с декриминализацией данного состава», — пояснила гособвинитель Ася Овчинникова.


По её словам, ещё в октябре, когда девушка сообщила о готовящемся взрыве, закон предусматривал уголовное наказание за её действия. Но уже зимой вступили в силу поправки в Уголовный кодекс — теперь осудить за такое сообщение могут в том случае, если человек солгал о минировании «из хулиганских побуждений». Именно поэтому девушку, позвонившую в бар, освободили от наказания: суд пришёл к выводу, что она сообщила о бомбе не из хулиганства, а из обиды на мужа, которому хотела навредить.


«Именно хулиганский мотив в её действиях не установлен», — подчеркнула Ася Овчинникова.


Постановление о прекращении уголовного дела в законную силу ещё не вступило.


В баре PEOPLE'S на Вокзальной магистрали корреспонденту НГС ранее сообщали, что в октябре всё здание, в том числе и их посетителей, эвакуировали несколько раз. Тогда, осенью 2017 года, по городу прокатилось несколько волн лжеминирований торговых центров, баров, кафе и школ.

Прочтений: 4709
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (46)46
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Открыт для общения: Сбербанк ответит на вопросы по ипотеке в эфире НГС.НОВОСТИ
В понедельник, 16 апреля, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ новосибирцы смогут адресовать вопросы, касающиеся рынка жилищных кредитов, Марии Ромчановой, территориальному руководителю Сбербанка по работе с партнерами и ипотечным кредитованием.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено