Огромный провал на тротуаре у Бердского шоссе засыпали камнями

Огромную яму засыпали гравием и огородили проход через неё

В Новосибирске засыпали огромную яму, которая образовалась возле остановки «Таловая» на тротуаре возле Бердского шоссе.





Сегодня утром яма была засыпана щебнем, её огородили забором и лентой.





Тротуар провалился возле колодца «Горводоканала» — на месте работают его специалисты. «Вчера вечером яму засыпали, колодец откачали, там на водопроводе предполагается утечка. Сейчас там работают, выясняют, есть там утечка или нет», — рассказал корреспонденту НГС начальник диспетчерской «Горводоканала» Сергей Зубков. Он отметил, что причина провала может быть и в талых водах, так как там проходит ливнёвая труба.





Фотографии ямы в редакцию НГС накануне прислала читательница.





«На остановке "Таловая" в Первомайском районе провалился асфальт на тротуаре. Образовалась большая яма. Грунт продолжает оседать вокруг этой ямы. Яма заполнена водой, и совершенно непонятно, какой она глубины. Яма ничем не огорожена, и никаких работ по её устранению не ведётся. Рядом находится остановка общественного транспорта и пешеходный переход. Там постоянно ходят люди. Дети ходят в школу и со школы», — писала девушка.





Так тротуар на Бердском шоссе выглядел вчера



