Хоккеисту Владимиру Тарасенко сделали операцию на плече
Бывший воспитанник новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Владимир Тарасенко, играющий в НХЛ за команду «Сент-Луис Блюз», успешно перенёс операцию на плече.
Об этом хоккеист написал несколько часов назад в своём твиттере.
О том, что Владимиру Тарасенко понадобится операция на плече, накануне сообщила пресс-служба НХЛ. В воскресенье, 8 апреля, 26-летний нападающий получил травму в первом периоде матча с денверской командой «Колорадо Эвеланш». «Тарасенко покинул лёд после столкновения с капитаном "Эвеланш" Габриэлем Ландескогом, на первый взгляд, казавшегося безобидным. Нападающий не вышел на второй период поединка, в котором "Блюз" потерпели поражение (2:5) и остались за бортом Кубка Стэнли», — напомнили в НХЛ.
По словам генерального менеджера «Сент-Луис Блюз» Дуга Армстронга, восстановление снайпера может занять от четырех до шести месяцев. «Это означает, что Тарасенко имеет шанс поправиться к началу тренировочного лагеря в сентябре», — подытожили в пресс-службе Национальной хоккейной лиги.
Владимир Тарасенко — воспитанник новосибирского хоккея, он играл за «Сибирь» с 2008 года, в начале 2012-го игрок перебрался в питерский СКА, в НХЛ нападающий оказался после сезона 2011/2012 года.
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Ольга Хмелевская
Фото и скриншот на превью twitter.com/tara9191