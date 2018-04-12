Улица возле сквера Славы встала в плотную пробку из-за ДТП с «Тойотой» и «Мерседесом»

Участники аварии ждут ГИБДД

Утром 12 апреля авария с участием «Тойоты» и «Мерседеса» собрала серьёзную пробку на улице Плахотного в Ленинском районе Новосибирска.







ДТП произошло в 7:50 на пересечении со Станиславского.







«Mercedes и Toyota двигались по улице Плахотного по одностороннему движению со стороны Троллейной: Mercedes в левом ряду, Toyota — в правом ряду. Оба выехали на перекрёсток, Mercedes хотел ехать прямо через перекресток, Toyota стала поворачивать налево с правого ряда и не пропустила Mercedes, что привело к столкновению», — описали происшествие аварийные комиссары «Автоспас».







Один водитель не пропустил другого на перекрёстке





Аваркомы уточнили, что участники ДТП перекрыли полторы полосы из двух. Кроме того, ситуацию усугубило то, что справа от места аварии ремонтируют дорогу.







По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор тянется к скверу Славы от улицы Петропавловской.







Из-за аварии на улице Плахотного собралась серьёзная пробка





Накануне вечером из-за аварии с участием Peugeot и Infiniti в глухую пробку встал Димитровский мост. Скорость автомобильной очереди снизилась до 7 км/час.