Мэр Локоть распорядился поставить светофоры на опасном перекрёстке в Калининском районе
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал в этом году установить светофоры на пересечении улиц Объединения и Дунаевского недалеко от областного кожно-венерологического диспансера.
На проблемный перекрёсток мэру на личном приёме пожаловались жители Калининского района.
«По словам жителей, чтобы добраться до близлежащих школ, детям приходится стоять по 15–20 минут в ожидании, пока их пропустят автомобилисты (там предусмотрен нерегулируемый пешеходный переход): из-за поворота и плохого обозрения дороги водители не видят ребят», — описали ситуацию в пресс-центре мэрии Новосибирска.
В мэрии уточнили, что светофоры в этом месте поставят в 2018 году на деньги муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования».
Мы круглосуточно ждём от вас сообщения, фото и видео, связанные с городскими событиями и происшествиями, — присылайте их в любое время через WhatsApp, Viber и Telegram по номеру 8-923-157-00-00, на почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте. Не забывайте указывать контактный телефон.
Подписывайтесь на нашу страничку в Facebook, чтобы не пропустить самые важные события, фото и видео дня.
Ольга Хмелевская
Фото Александра Ощепкова