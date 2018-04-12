Мэр Локоть распорядился поставить светофоры на опасном перекрёстке в Калининском районе

Из-за того, что на перекрёстке нет светофоров, дети не могут перейти дорогу по 20 минут

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал в этом году установить светофоры на пересечении улиц Объединения и Дунаевского недалеко от областного кожно-венерологического диспансера.





На проблемный перекрёсток мэру на личном приёме пожаловались жители Калининского района.





«По словам жителей, чтобы добраться до близлежащих школ, детям приходится стоять по 15–20 минут в ожидании, пока их пропустят автомобилисты (там предусмотрен нерегулируемый пешеходный переход): из-за поворота и плохого обозрения дороги водители не видят ребят», — описали ситуацию в пресс-центре мэрии Новосибирска.





В мэрии уточнили, что светофоры в этом месте поставят в 2018 году на деньги муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования».





Светофоры на пересечении Объединения и Дунаевского власти обещают поставить уже в этом году



