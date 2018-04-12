Мэр Локоть распорядился поставить светофоры на опасном перекрёстке в Калининском районе

Из-за того, что на перекрёстке нет светофоров, дети не могут перейти дорогу по 20 минут
Из-за того, что на перекрёстке нет светофоров, дети не могут перейти дорогу по 20 минут

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть пообещал в этом году установить светофоры на пересечении улиц Объединения и Дунаевского недалеко от областного кожно-венерологического диспансера.


На проблемный перекрёсток мэру на личном приёме пожаловались жители Калининского района. 


«По словам жителей, чтобы добраться до близлежащих школ, детям приходится стоять по 15–20 минут в ожидании, пока их пропустят автомобилисты (там предусмотрен нерегулируемый пешеходный переход): из-за поворота и плохого обозрения дороги водители не видят ребят», — описали ситуацию в пресс-центре мэрии Новосибирска.


В мэрии уточнили, что светофоры в этом месте поставят в 2018 году на деньги муниципальной программы «Создание условий для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования».


Светофоры на пересечении Объединения и Дунаевского власти обещают поставить уже в этом году
Светофоры на пересечении Объединения и Дунаевского власти обещают поставить уже в этом году


Прочтений: 5546
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (43)43
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Прямой эфир

Открыт для общения: Сбербанк ответит на вопросы по ипотеке в эфире НГС.НОВОСТИ
В понедельник, 16 апреля, в прямом эфире НГС.НОВОСТИ новосибирцы смогут адресовать вопросы, касающиеся рынка жилищных кредитов, Марии Ромчановой, территориальному руководителю Сбербанка по работе с партнерами и ипотечным кредитованием.
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено