Футбол: ФК «Сибирь» обыграл ярославский «Шинник»

Следующую встречу футбольная «Сибирь» проведёт 15 апреля с «Динамо СПб» в Санкт-Петербурге
Следующую встречу футбольная «Сибирь» проведёт 15 апреля с «Динамо СПб» в Санкт-Петербурге

ФК «Сибирь» одержал победу над «Шинником» (Ярославль) в 32-ом туре ФОНБЕТ-первенства России.


Встреча состоялась вчера в Новосибирске и завершилась счётом 3:0 в пользу хозяев поля.


«Наши матчи с "Шинником" всегда складывались непросто — они проходили в борьбе, бывали крупные ничьи... Мы готовились к очень тяжёлой игре. Честно говоря, когда прочитал протокол и не увидел в составе Низамутдинова, пришлось встряхнуть ребят, потому что в отсутствие лидера команда часто объединяется и играет ещё сильнее. Это подтвердили первые 25 минут матча, когда "Шинник" мало что нам позволял сделать. Первые два гола — следствие ошибок обороны и вратаря соперника. При счёте 2:0 нам стало полегче. Знаем, что тренеры соперников изучают наши проблемы, но и мы сделали акцент на определённые моменты и забили три мяча. Несмотря на счёт, игра была очень и очень тяжёлая, отняла много сил. Больше всего радует, что игра была плотной, но не грубой, за что спасибо Александру Михайловичу Побегалову, который делает упор на игру в футбол. "Шинник" — очень играющая команда, которая ещё многим попортит крови», — приводит слова Сергея Кирсанова, главного тренера «Сибири», официальная страница клуба в социальной сети «ВКонтакте».


На прошлой неделе ФК «Сибирь» сыграл вничью с ФК «Волгарь» из Астрахани.

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