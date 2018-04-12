Ещё одна японская марка повысила цены
Японская компания «Субару» повысила в России цены на новые автомобили, это произошло впервые с 2016 года. Причиной в компании называют рост утилизационного сбора, который не компенсируется правительством за автомобили, импортируемые из-за рубежа. Своего производства в России у Subaru, напомним, нет.
«Цена Subaru XV в зависимости от комплектации увеличилась на 30 – 40 тысяч рублей. Стоимость базовой комплектации остается прежней –
В Новосибирске марку Subaru представляет один дилер — компания «Фастар». Ранее мы сообщали, что в начале апреля многие автомобильные производители подняли цены на свои машины.
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Дмитрий Косенко
Фото НГС