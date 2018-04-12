Водитель «Мазды» отвлекся и попал в аварию в Советском районе
Вчера вечером в Советском районе в столкновении сошлись автомобили Mazda Demio и Lifan.
По информации аварийных комиссаров «Автоспас» Новосибирск, машины двигались в крайней левой полосе по Проспекту Строителей со стороны Бердского шоссе в сторону улицы Героев Труда.
«Lifan остановился в общем потоке, а водитель Mazda отвлекся и допустил столкновение», — сообщает «Автоспас».
В результате ДТП никто не пострадал, отмечают аварийные комиссары.
Напомним, несколько дней назад в Первомайском районе столкнулись Nissan и Suzuki. Водитель Nissan не пропустил Suzuki, что и привело к ДТП.
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Сергей Жигальцев
Фото vk.com/avtospasrus