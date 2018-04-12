Волейбол: ВК «Локомотив» одержал победу над командой из Италии

Для выхода в финал ВК «Локомотив» необходимо было победить со счётом 3:0 или 3:1 
Для выхода в финал ВК «Локомотив» необходимо было победить со счётом 3:0 или 3:1 

Новосибирские волейболисты из ВК «Локомотив» одержали победу в ответном матче с итальянской «Перуджей», но не смогли выйти в финал четырёх Лиги чемпионов.


Встреча проходила на домашней площадке и завершилась со счётом 3:2 в пользу сибиряков.


«После поражения в гостевом матче 1:3 новосибирцы должны были побеждать дома 3:0 или 3:1 и затем брать "золотой" сет. "Локо" и в этом матче начал с проигрыша первого сета. Но затем сравнял счёт в матче, и, казалось, появилась надежда... Но в третьем сете "Перуджа" сыграла классно. Остановить соперников сибиряки не смогли», — сообщает пресс-служба клуба на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».


Напомним, предыдущая встреча с «Перуджей» завершилась поражением ВК «Локомотив». Итальянцы одержали победу со счётом 3:1.

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