Новосибирск вошёл в тройку самых «банных» городов страны

Новосибирск уступил Москве и Нижнему Новгороду 
Новосибирск уступил Москве и Нижнему Новгороду 

Специалисты маркетингового агентства Zoom Market подготовили рейтинг городов, в которых люди чаще всего посещают бани.


Новосибирск вошёл в тройку лидеров, уступив Москве и Нижнему Новгороду (первая и вторая строчка топа соответственно).


Как отмечают сотрудники Zoom Market, рейтинг составлялся на основе социологического опроса. В результате выяснилось, что бани посещают почти 70% опрошенных. Почти все респонденты отметили, что ходят в такие заведения из-за пользы для здоровья.


«Чаще всего жители России посещают финские сауны (62%), русские парные (31%) и турецкие бани (7%). 54% респондентов, попавших в выборку, указали, что посещают сауны в фитнес-центрах, 33% ходят в общественные городские бани и лишь 13% россиян посещают собственные бани или по приглашению своих знакомых и родственников», — отмечают составители рейтинга.


Опрос проводился в 20 российских городах. Общая выборка составила 1000 респондентов в возрасте от 22 до 58 лет, отмечают сотрудники Zoom Market.


Не так давно Новосибирск попал в рейтинг криминальных городов мира. Наш город занял 97-е место.

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