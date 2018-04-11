Молодая сибирячка пропала на площади Маркса по дороге домой

Пропавшая Виктория Гетман

Волонтёры попросили помощи в поиске 24-летней Виктории Гетман, которая пропала в Ленинском районе Новосибирска вечером 8 апреля.





«В воскресенье девушка вышла с работы на площади Карла Маркса. Она позвонила маме, предупредила, что едет домой. С тех пор она на связь не выходила. На данный момент предположений никаких нет, потому что зацепиться не за что. Сейчас ищем возможность посмотреть записи камер, чтобы понять, зашла она в метро или нет. Заявку на поиск мы получили сегодня вечером. Уже прозвонили все морги и больницы, но там подходящей по приметам женщины нет», — рассказала корреспонденту НГС руководитель инфогруппы поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.





Как сообщается в ориентировке, рост пропавшей — 183 см, у неё нормальное телосложение, русые волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения Виктория Гетман была одета в сине-салатовую куртку в клетку, голубые брюки, бело-голубые кроссовки, синюю вязанную шапку с рисунком и помпоном. Также, по данным волонтёров, у девушки имеется татуировка на левой руке, пирсинг и тоннели.





Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Виктории, волонтёры просят сообщать на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8–800–700–54–52 (бесплатно по России) и в полицию по телефонам 02, 102.





Между тем сегодня волонтёры отыскали 14-летнего Романа Атрохова, который ушёл из дома в Ленинском районе 9 апреля.