В Новосибирске нашли пропавшего подростка в куртке с капюшоном

Подростка нашёл волонтёр «Лизы Алерт»
Подростка нашёл волонтёр «Лизы Алерт»

В Новосибирской области завершились поиски 14-летнего Романа Атрохова, который пропал 9 апреля из дома в Ленинском районе Новосибирска.


О том, что подросток нашёлся живым, сообщили волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».


«Благодаря грамотным действиям координатора поиска и содействия людей из круга общения подростка, молодой человек найден живым и передан полиции и матери», — рассказал корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин.


На прошлой неделе благополучно завершились поиски 13-летней Оксаны Пономарёвой и 14-летней Дарьи Кузьминой — волонтёры отыскали подростков и отправили их к родителям. 

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