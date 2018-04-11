Новосибирские учёные разработали тренажёр для космических фотографов

Тренажёр поможет космонавтам научиться делать быстрые и качественные снимки Земли
Тренажёр поможет космонавтам научиться делать быстрые и качественные снимки Земли

Новосибирские учёные разработали тренажёр, который поможет научить космонавтов делать фотографии Земли с орбиты.


Разработкой занимались сотрудники Института автоматики и электрометрии СО РАН, а применять её будут в Научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. 


«Космонавт, выходя на орбиту, два месяца тратит только на то, чтобы узнать то место, над которым он летит. Времени на то, чтобы сфотографировать, — всего 30 секунд, потому что Земля очень быстро пролетает. Сейчас эта тема развивается, и в преддверии будущих полётов на Луну мы прорабатываем с центром подготовки космонавтов такую же систему, более продвинутую, с учётом того, что космонавт может фотографировать с любой точки: и при посадке на Луну, и в путешествиях по ней», — цитирует издание «Наука в Сибири» ведущего инженера ИАиЭ СО РАН Василия Бартоша.


Разработанная учёными система подстраивается под точку расположения космонавта и рисует изображение, которое он должен увидеть на мониторе. Фотоаппарат тренажера представляет собой имитатор фотоаппарата, в который встроен микродисплей — работающий так, как если бы человек в космосе смотрел с настоящим фотоаппаратом на Землю.


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