Авария с двумя машинами полностью перекрыла движение по Димитровскому мосту
Вечером 11 апреля на проезде Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска столкнулись автомобили Peugeot и Infiniti — из-за ДТП Димитровский мост встал в глухую пробку.
Столкновение произошло около 19:00 недалеко от остановки «Автобаза».
«Оба (автомобиля. — А.С.) двигались с правого берега на левый. "Инфинити" остановился, а "Пежо" не успел», — рассказывают в службе аварийных комиссаров «Альянс».
По словам аваркомов, в ДТП никто не пострадал. На месте столкновения работают сотрудники ГИБДД. По информации сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения по Димитровскому мосту в 19:15 не превышала 7 км/ч.
Ранее стало известно, что вечером 10 апреля в Новосибирске на Затулинском жилмассиве 10-летняя велосипедистка попала под машину.
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Александр Сильченко
Фото предоставлено службой аварийных комиссаров «Альянс» (1), скриншот yandex.ru/maps (2)