Авария с двумя машинами полностью перекрыла движение по Димитровскому мосту

В столкновении никто не пострадал

Вечером 11 апреля на проезде Энергетиков в Ленинском районе Новосибирска столкнулись автомобили Peugeot и Infiniti — из-за ДТП Димитровский мост встал в глухую пробку.





Столкновение произошло около 19:00 недалеко от остановки «Автобаза».





«Оба (автомобиля. — А.С.) двигались с правого берега на левый. "Инфинити" остановился, а "Пежо" не успел», — рассказывают в службе аварийных комиссаров «Альянс».





По словам аваркомов, в ДТП никто не пострадал. На месте столкновения работают сотрудники ГИБДД. По информации сервиса Яндекс.Пробки, скорость движения по Димитровскому мосту в 19:15 не превышала 7 км/ч.





Скорость движения в пробке не превышала 7 км/ч





Ранее стало известно, что вечером 10 апреля в Новосибирске на Затулинском жилмассиве 10-летняя велосипедистка попала под машину.