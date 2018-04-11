«Никаких Samsung и Apple»: Заксобрание покупает депутатам новые компьютеры за 7 миллионов

Прежние компьютеры зависают на презентациях
Прежние компьютеры зависают на презентациях

Законодательное собрание Новосибирской области заказало 110 моноблоков стоимостью более 63 тысяч рублей каждый — ими оснастят рабочие места парламентариев в большом зале здания на улице Кирова, 3. Максимальная цена контракта составляет около 7 миллионов рублей.


Информация о покупке техники появилась сегодня, 11 апреля, на портале zakupki.gov.ru. 


Моноблоки должны иметь процессоры из нескольких ядер мощнее 3,4 ГГц, более 4 ГБ оперативной памяти и диагональ экрана в 20 дюймов. 


По данным аукциона на сайте госзакупок, новые компьютеры предназначаются для голосования и мультимедийных презентаций.


В Заксобрании региона пояснили, что 110 компьютеров смогут обеспечить все места в большом зале заседаний: для областных депутатов, членов правительства, депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации, которые тоже приходят на сессии.


«Новые компьютеры мы закупаем на 10 лет вперёд. У них больше мониторы, больше адаптивных систем, слайды не зависают. 


Мы закупим отечественные моноблоки — никаких "самсунгов" и "эппл"», 


— рассказал корреспонденту НГС первый заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.


Старые компьютеры устарели и будут списаны, некоторые из них не смогут работать после демонтажа. Их приобрели в 2012 году и планировали сменить через пять лет, рассказали в Заксобрании.


Вдвое большую сумму — около 14 миллионов рублей — областные депутаты готовы потратить на 7 тысяч секунд в эфире ТВ. В феврале Заксобрание региона разместило две госзакупки на размещение передач о своей деятельности на местных телеканалах.

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