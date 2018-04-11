В больницах Новосибирска поставят видеокамеры после жестокого обращения с ребёнком-отказником

В ближайшее время проведут аукцион на поставку камер

Новосибирские детские больницы обяжут устанавливать камеры наблюдения после инцидента с ребёнком-отказником в городской клинической больнице № 4 .





Минздрав Новосибирской области направит рекомендации главврачам больниц, в палатах которых лечатся дети, оставшиеся без родителей.





«После инцидента, который сейчас расследуется в Детской клинической больнице № 4 , нами было принято решение рекомендовать больницам установить в палатах камеры видеонаблюдения для контроля за благополучием и безопасностью детей, которые находятся в больнице без мамы. Разумеется, камеры будут расположены не во всех помещениях, а только в которых проходят лечение малыши, оставшиеся без попечения родителей», — цитирует пресс-служба губернатора и правительства Новосибирской области замминистра здравоохранения Андрея Лиханова.





По информации пресс-службы правительства, первые видеокамеры в детских палатах появятся через два месяца после окончания аукционов. Кроме того, в минздраве рассмотрят инициативу введения специальных психологических тренингов для медицинского персонала.



