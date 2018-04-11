В больницах Новосибирска поставят видеокамеры после жестокого обращения с ребёнком-отказником
Новосибирские детские больницы обяжут устанавливать камеры наблюдения после инцидента с ребёнком-отказником в городской клинической больнице
Минздрав Новосибирской области направит рекомендации главврачам больниц, в палатах которых лечатся дети, оставшиеся без родителей.
«После инцидента, который сейчас расследуется в Детской клинической больнице
По информации пресс-службы правительства, первые видеокамеры в детских палатах появятся через два месяца после окончания аукционов. Кроме того, в минздраве рассмотрят инициативу введения специальных психологических тренингов для медицинского персонала.
8 апреля в Сети появилось видео, на котором женщина в белом халате несколько раз с силой кидает грудного ребёнка на кровать. Автором видеоролика оказалась пациентка Детской городской клинической больницы
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Александр Сильченко
Фото Александра Ощепкова