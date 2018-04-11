Десятки новосибирцев выстроились в очередь на концерт башкирского рэпера и звезды YouTube

Днём перед баром Guevara выстроилась многометровая очередь поклонников рэпера из Уфы Алишера Моргенштерна
Днём перед баром Guevara выстроилась многометровая очередь поклонников рэпера из Уфы Алишера Моргенштерна

Возле бара Guevara на перекрёстке улиц Советской и Ленина в центре Новосибирска выстроилась многометровая очередь молодых людей — они пришли на выступление популярного видеоблогера и рэпера из Уфы Алишера Моргенштерна. Концерт в баре запланирован на 18:00.


«Мы пришли сюда часа в три, ну, где-то минут в пятнадцать четвёртого. Почему так рано? Можно артиста подцепить, когда он будет проходить. Но они прошли через чёрный вход», — объяснил корреспонденту НГС один из стоящих в очереди новосибирцев.


Билеты на концерт Моргенштерна в бар Guevara стоили от 400 до 1500 рублей.


Люди пришли к месту выступления музыканта за три часа до начала концерта
Люди пришли к месту выступления музыканта за три часа до начала концерта


Справка: Видеоблогер и рэпер Алишер Тагирович Моргенштерн родился в Уфе 17 февраля 1998 года. Наибольшую известность получил на YouTube как создатель проекта «ИзиРеп». Заниматься хип-хопом музыкант начал с 12 лет, некоторое время играл в местной рок-группе. Сейчас творчество Моргенштерна выделяется юмористическими треками и пародиями на разных известных рэперов. На канал уфимского рэп-исполнителя подписано около 1,5 миллиона подписчиков.


Длинные очереди на концерты различных музыкантов периодически возникают возле разных баров и клубов. Многометровая очередь выстраивалась, например, возле клуба «Отдых» перед концертом группы «Грибы».

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