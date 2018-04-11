Все ямы на карте: 2ГИС предложил новосибирцам фотографировать разбитые дороги и ДТП

Разработчики выпустили обновления для приложений на iOS и Android

Новосибирская компания «2ГИС» объявила о выпуске обновлений для своего мобильного приложения — теперь пользователи смогут оставить на карте отметки о ямах, авариях и других событиях на дорогах.







«Теперь при использовании навигатора 2ГИС можно не только построить маршрут и оценить пробки, но и узнать причины затора: на карте появятся сообщения о ДТП, перекрытиях дорог и внезапных помехах — обо всём друг другу смогут рассказать сами пользователи. К дорожным событиям можно будет добавить небольшой комментарий, указать ряд, где всё происходит, и главное — пользователи смогут поделиться фотографией с места событий», — сообщили в PR-службе компании «2ГИС».







Оставить отметки о дорожных событиях могут даже неавторизованные пользователи





В компании уточнили, что обновления доступны в приложениях для iOS и Android. Сообщить об авариях и ямах можно будет тремя способами: нажав на кнопку «Дорожное событие» в боковом меню, нажав на такую же кнопку в режиме навигации или с помощью долгого нажатия на карту. Появившееся меню предложит добавить причину затора. Отметить дорожные события можно на картах всех городов, где есть 2ГИС.





Оценить событие, подтвердить или опровергнуть информацию о причине затора смогут даже неавторизованные пользователи 2ГИС. Кроме очевидцев события на карту будут добавлять и сами разработчики сервиса — в особенности это коснётся плановых перекрытий и камер на дорогах, рассказали в компании.







К отметкам можно добавить небольшой комментарий





«Кроме того, теперь навигатор подскажет, когда лучше держаться нужной стороны, покажет камеры контроля полосы, перекрёстка и скорости, а также подберёт более удачный маршрут прямо во время движения. На iOS эта функция уже доступна, скоро выйдет и на Android», — добавили в «2ГИС».







Отметить дорожные события можно на картах всех городов, где есть 2ГИС





Навигатор в справочнике 2ГИС заработал ещё в 2016 году. Но отметить дорожные события на карте прежде было нельзя. Зато эта функция была доступна в Яндекс.Навигаторе и приложении компании Google «Карты: транспорт и навигация».